В Киевской области ликвидирован канал подпольной продажи боеприпасов.

Об этом сообщила в Фейсбуке полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, 35-летний и 54-летний торговцы из Белой Церкви воровали боеприпасы, а затем подпольно их сбывали.

Преступников задержали после последней контрольной закупки. Во время обысков у них изъяли более 700 патронов калибра 5,45 мм и два магазина к АК-74, а также наличные, полученные за сбыт патронов.

Как сообщила полиция, уже известно о двух фактах нелегальной продажи боеприпасов, что говорит о наличии нелегального спроса на боеприпасы в Киевской области.

По факту ношения, хранения, передачи и сбыта боевых припасов злоумышленникам объявили о подозрении. Мужчинам грозит до семи лет заключения.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве два дельца торговали оружием, боеприпасами и наркотиками.

Также мы сообщали, что в столице задержали торговцев оружием, у которых изъяли пистолеты, винтовки и гранаты. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.