В Киеве раскрыли работу подпольной типография, которая печатала справки о непригодности к воинской службе.

Об этом сообщили в СБУ.

"Типографию" основали двое киевлян. Для получения заказов они создали специальную интернет-платформу, а документы отправляли заказчикам почтой.

За пакет фальшивых документов просили от 800 до 2000 долларов, в зависимости от сроков.

Ранее мы писали, как киевлянин за $10 тысяч вывозил военнообязанных из Украины под видом волонтеров.

А также, что в Киеве мужчина за $1,5 тысячи продавал военнообязанным мужчинам поддельные справки для выезда за границу.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.