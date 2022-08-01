Министерство инфраструктуры намерено включить торговый порт Николаева в список тех, откуда вывозят экспортный урожай по безопасному зерновому коридору.

Об этом сказал министр Александр Кубраков во время марафона новостей телеканала "Рада".

"В скором времени мы перейдем к консультациям. Мы очень хотим сделать это (отгружать зерно - Ред.) с портом "Николаев" - это очень важно. Этот порт, учитывая, что там сейчас идут боевые действия, до первого этапа не вошел. Но мы ничего не забываем и будем над этим работать", - сообщил министр.

Напомним, вывоз украинского зерна стал возможным благодаря тому, что в Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, который открывает зерновой коридор из Украины и гарантирует безопасность транспортировки украинского зерна по Черному морю. Гарантами выступили ООН и Турция.

Стороны договорились, что экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

27 июля в турецкой столице начал работу совместный координационный центр по контролю за экспортом украинского зерна.

А сегодня утром первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы. Корабль Razoni загружен украинской кукурузой. Судно идет в Ливан под флагом Сьерра-Леоне.