Зеленский провел 1,5-часовой телефонный разговор с Макроном. Обсудили зерно, оружие и военные преступления РФ
В понедельник, 1 августа, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Он прошел в рамках постоянного предметного диалога и продолжался полтора часа.
Президенты говорили о войне в Украине, экспорте зерна, военной помощи и участии Франции в восстановлении страны.
Об этом сообщается на сайте украинского президента.
Во время беседы президенты обсудили следующее:
- Владимир Зеленский отметил важную роль Эммануэля Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Также он поблагодарил за участие первой леди Франции в киевском Саммите первых леди и джентльменов.
- Президент проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя с РФ и подчеркнул, что уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке - свидетельство, что Украина ведет борьбу с государством-террористом.
- Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество по безопасности. Договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине помощи Францией и другими международными партнерами. В частности, помогать ВСУ современным вооружением.
- Обсуждался важный вопрос макрофинансовой поддержки Украины.
- Зеленский поблагодарил Макрона за то, что Франция направила в Украину группу медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных РФ.
- Говорили об участии Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, присоединении к реализации Fast Recovery Plan.
- Макрон приветствовал инициативу по перевозке украинского зерна. Обсудили также, как нарастить экспорт украинского зерна другими логистическими путями.
Также Владимир Зеленский пригласил Эммануэля Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.
Это первый обмен мнениями между двумя лидерами с 16 июня, когда Эммануэль Макрон впервые с начала войны в Украине посетил Киев. Тогда Франция подтвердила свою военную поддержку и объявила об отправке в страну новых гаубиц Caesar.
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