В понедельник, 1 августа, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Он прошел в рамках постоянного предметного диалога и продолжался полтора часа.

Президенты говорили о войне в Украине, экспорте зерна, военной помощи и участии Франции в восстановлении страны.

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Во время беседы президенты обсудили следующее:

Владимир Зеленский отметил важную роль Эммануэля Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Также он поблагодарил за участие первой леди Франции в киевском Саммите первых леди и джентльменов.

Президент проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя с РФ и подчеркнул, что уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке - свидетельство, что Украина ведет борьбу с государством-террористом.

Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество по безопасности. Договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине помощи Францией и другими международными партнерами. В частности, помогать ВСУ современным вооружением.

Обсуждался важный вопрос макрофинансовой поддержки Украины.

Зеленский поблагодарил Макрона за то, что Франция направила в Украину группу медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных РФ.

Говорили об участии Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, присоединении к реализации Fast Recovery Plan.

Макрон приветствовал инициативу по перевозке украинского зерна. Обсудили также, как нарастить экспорт украинского зерна другими логистическими путями.

Также Владимир Зеленский пригласил Эммануэля Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

Это первый обмен мнениями между двумя лидерами с 16 июня, когда Эммануэль Макрон впервые с начала войны в Украине посетил Киев. Тогда Франция подтвердила свою военную поддержку и объявила об отправке в страну новых гаубиц Caesar.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.