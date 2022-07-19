Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Россию не следует унижать, чтобы "в день прекращения боевых действий проложить урегулирование дипломатическим путем".

Об этом пишет Business Insider.

Предложение не унижать РФ Расмуссен назвал "катастрофическим". Также экс-генсек НАТО критикует Макрона за его неудачные попытки "провести телефонную дипломатию с Путиным".

Говоря о своем несогласии с мнением Макрона, Андерс Фог Расмуссен сказал, что Запад "слишком мягко отреагировал, и послал неверный сигнал" после вторжения России в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014-м .

"Он (Путин - Ред.) посчитал, что может почти без каких-либо затрат отобрать землю у своих соседей. Вот почему заявление Макрона так катастрофично. Оно предполагает, что мы приближаемся к новому мировому порядку, в котором важно не верховенство закона, но верховенство сильнейшего. Если Путину сойдет с рук отобрать землю у Украины, это ужасно, потому что что дальше?" — сказал Расмуссен.

Расмуссен также предупредил, что, если Путин сможет получить то, что он хочет в Украине, это послужит Китаю "очень плохим сигналом" в отношении Тайваня.

"Китайцы очень внимательно следят за событиями в Украине, потому что, если Путину сойдет с рук захват Крыма и, возможно, Донбасса, и это будет урегулировано мирным соглашением, то Китай может интерпретировать это как приглашение захватить Тайвань силой", — сказал он.

Вот почему Путину не следует предлагать выход из войны, а вместо этого следует сказать, что, если он хочет "выбраться из этой неразберихи, то нужно убраться из Украины", считает Расмуссен.

Кроме того, по мнению Расмуссена, Франция оказывает Украине недостаточную военную помощь по сравнению с другими странами.

"Если оценивать поставки оружия из разных стран в Украину, то Франция почти ничего не поставила. Масштабы французских поставок эквивалентны тому, что предложила Дания — на сумму $160 млн, по данным Кильского института мировой экономики... По сравнению с этим Великобритания была выдающейся", - сказал он.

Напомним, Зеленский жестко раскритиковал слова Макрона о нежелании унижать Россию.

Также мы писали, что Боррель в июне заявлял о необходимости переговоров с Москвой и соглашался с Макроном, что Россию "нельзя унижать".

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