В Сети появилось видео погрузки и отправки в Украину французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Соответствующие кадры публикуют Telgeram-каналы.

На видео осуществляется погрузка самоходной артустановки в военно-транспортный украинский самолет.

Колесная 155-мм САУ Caesar на шасси трехосного автомобиля Unimog U2450L производится с 2002 года.

Она состоит на вооружении армий Франции, Таиланда и Саудовской Аравии. Максимальная скорострельность орудия - 6 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы - до 46 км.

Напомним, о дополнительной поставке Украине Францией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar сообщалось еще 30 мая. Известно, что первая партия такого вооружения уже работает на фронте.

Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон заявил Зеленскому о готовности Франции к новым поставкам тяжелого вооружения Украине.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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