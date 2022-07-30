В МИД Украины заявили, что призывы Спартц остановить "зерновое соглашение" наносят вред украинской экономике
МИД Украины жестко отреагировал на заявления конгрессвумен Спартц, призвавшей приостановить зерновое соглашение ради безопасности Украины. "Украина не участвовала бы ни в каких договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Спартц также обвинили в нанесении ущерба украинской экономике:
"В нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - это наносить сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также подорвать глобальную продовольственную безопасность".
Также в МИДе призвали не вносить раздор подобными заявлениями:
"Призываем украинские СМИ и пользователей соцсетей критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "зрады", которые преследуют только две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами", - говорится в обращении министерства иностранных дел.
По данным СМИ, уже сегодня первые три суда с украинским зерном выйдут друг за другом из порта Черноморска.
Также появились карты морского коридора для вывоза украинского зерна.
Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.
К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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