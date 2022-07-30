МИД Украины жестко отреагировал на заявления конгрессвумен Спартц, призвавшей приостановить зерновое соглашение ради безопасности Украины. "Украина не участвовала бы ни в каких договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спартц также обвинили в нанесении ущерба украинской экономике:

"В нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - это наносить сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также подорвать глобальную продовольственную безопасность".

Также в МИДе призвали не вносить раздор подобными заявлениями:

"Призываем украинские СМИ и пользователей соцсетей критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "зрады", которые преследуют только две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами", - говорится в обращении министерства иностранных дел.

По данным СМИ, уже сегодня первые три суда с украинским зерном выйдут друг за другом из порта Черноморска.

Также появились карты морского коридора для вывоза украинского зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.