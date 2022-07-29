Украинский суд выдал ордер на арест сирийского судна в Ливане.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинское посольство в Ливане.



Согласно сообщению, суд в Украине выдал ордер на арест задержанного в порту Бейрута судна под сирийским флагом и находящегося на его борту груза.



В случае конфискации груза Украина будет готова вести переговоры относительно условий его передачи Ливану.





Ранее мы писали, что посол Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил принять меры для выяснения обстоятельств пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна, которое, по утверждениям Киева, было загружено ячменем, вывезенным с оккупированных украинских территорий.



Сегодня, 29 июля, МИД Ливана сообщило, что проведет проверку груза на прибывшем сирийском судне.

Также "Страна" сообщала, что в Сети появились карты с изображением зернового коридора, по которому будут вывозить Черным морем украинский урожай.

Тем временем, россияне вывозят с оккупированных украинских территорий не только пшеницу, о чем ранее неоднократно сообщалось, но и подсолнечник.

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