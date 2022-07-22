Украина планирует создать отдельный международный трибунал для президента РФ Владимира Путина. Это поможет ускорить привлечение высшего руководства РФ и его окружения к ответственности. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью The Guardian.

Смирнов отметил, что на рассмотрение военных преступлений, геноцида и преступления против человечности уйдут годы, а акт агрессии РФ легко доказать. По этому отдельному критерию Украина и планирует открыть дополнительное производство.

Посол Украины по особым поручениям Антон Кориневич сказал, что наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости".

Кориневич также добавил, что несколько международных партнеров Украины согласились создать трибунал. "Украинцы будут вовлечены (в трибунал), нужен будет украинский прокурор, но мы надеемся, что судьи будут международными", - заявил он.

Потенциальным местом проведения трибунала над высшим руководством России может быть Гаага.

Ранее президент Зеленский заявлял, что преступления россиян тщательно фиксируются для международного трибунала.

Помимо Путина главы парламентских комитетов ЕС, Великобритании и Украины требуют отдать Лукашенко под трибунал.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.