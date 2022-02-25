В России пригрозили Зеленскому трибуналом
Постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов обозначил намерения Москвы насчет дальнейшей судьбы Украины. Он сказал, что российские войска не собираются оставаться в Украине, куда они вторглись утром 24 февраля.
Такое заявление дипломат сделал в интервью новостному порталу Euractiv.
"Наше намерение не состоит в том, чтобы оставаться (в Украине - Ред.) навсегда. Российская армия завершит эту операцию, надеюсь, скорее раньше, чем позже, и уйдет", - сказал Чижов.
Кроме того, он сказал, что территория "ЛДНР" будет расширена до границ областей.
"Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две области", - сказал постпред РФ.
После этого журналист спросил, будет ли Зеленский убит в ходе военной операции.
"Надеюсь нет. Потому что в какой-то момент с ним будет разбираться трибунал", - ответил Чижов.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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