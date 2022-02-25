25 февраля жители Николаева подтвердили "Стране", что в городе идёт стрельба.

Пишут о том, что в городе высадился российский десант, но официальных подтверждений пока нет.

Местные жители подтверждают, что видели вертолёт. Но не знают чей он.

Звучит канонада, похожая на автоматные очереди. Позже очевидцы сообщили, что видели три вертолета на Соляных, но чьи они - украинские или российские - определить не смогли.

Всё происходящее в городе снимают местные жители и публикуют в социальных сетях.

Как писала "Страна", вчера Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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