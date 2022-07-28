Россияне вывозят c оккупированных украинских территорий не только пшеницу, о чем ранее неоднократно сообщалось, но и подсолнечник.

Об этом сообщает российская служба BBC.

По данным издания, в закрытом чате в WhatsApp, где 500 участников, появились объявления о вывозе подсолнечника с захваченных украинских территорий.

"Семена. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг", "Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде российские блокпосты. Машины везде по зеленой", - говорится в объявлениях.

Объявление было опубликовано 18 июля. В этот же день в чате искали желающих везти подсолнечник из села Бунчуковка (под контролем "ЛНР") до Белгородской области.

Контактный телефон, который указан в объявлении, принадлежит крымскому предпринимателю, который специализируется на грузоперевозках, добавили в издании.

Из Украины семена подсолнечника вывозят на предприятия в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, пишет ВВС.

Ранее сообщалось, что Россия за месяц украла украинского зерна на 2 млрд грн.

Также писали, что США обвинили РФ в продаже ворованного украинского зерна.