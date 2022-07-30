Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом приостановить "зерновое соглашение", пока Украина не получит надлежащих мер безопасности.

"Зерновое соглашение", не имеющее надлежащих механизмов выполнения, может очень дорого стоить Украине. Как вам хорошо известно, через несколько часов после подписания этого соглашения Россия ударила крылатыми ракетами по украинскому порту в Одессе. Это еще раз подтверждает, что России нельзя доверять, и она фактически отрицает это соглашение", - говорится в письме Спартц.

Она также заявила, что поскольку "Россия получила значительное снятие санкций по экспорту зерна и удобрений, это соглашение следует приостановить до тех пор, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины".

"Я призываю вас развернуть корабли ООН в Черном море, обеспечивать гуманитарные коридоры. Иначе Украина окажется под высоким риском, вызванным этой договоренностью", – написала она.

Как писала "Страна", Спартц написала открытое письмо президенту Джо Байдену с просьбой проинформировать Конгресс о результатах американских проверок главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого она подозревает в работе на Россию.

Также член Конгресса США от Республиканской партии написала новое письмо Байдену, в котором она призывает создать оперативную группу в Минобороны США для надзора за военной помощью, предоставляемой Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.