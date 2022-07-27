Конгрессвумен Виктория Спартц направила новое письмо президенту США, в котором высказывает беспокойство насчет главы Офиса президента Андрея Ермака.

Она призывает Байдена создать оперативную группу в Минобороны США для надзора за военной помощью, предоставляемой Украине.

Письмо было опубликовано на официальном сайте Спартц.

По ее словам, новое письмо является продолжением обращения к администрации Байдена от 8 июля, в котором она просила администрацию США "отчитаться" перед Конгрессом об Андрее Ермаке.

В этом письме Спартц указывает на "тревожное накопление власти г-ном Ермаком".

"Этим отсутствием сдержек и противовесов злоупотребляли предыдущие администрации, и, похоже, г-н Ермак снова использует его посредством запугивания и угроз", - пишет она.

Другой пример злоупотребления властью - недавнее "издание секретных указов об аннулировании украинского гражданства без надлежащей правовой процедуры", - пишет она.

"После того, как я публично выразила свои опасения, вместо того, чтобы ответить на них, г-н Ермак очернил меня на подконтрольном правительству телевидении и начал "охоту на ведьм" на всех людей, которых я когда-либо встречал в Украине, которые не являются его "марионетками". На прошлой неделе глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, с которым у меня была короткая встреча в Днепре, тайным приказом был лишен гражданства, ему запрещен въезд в Украину.

Кроме того, депутату украинского парламента, с которой я познакомилась в Украине, чуть не отказали в ее недавнем визите в Соединенные Штаты пограничники, которые использовали против нее фальшивую уловку с "потерей паспорта", - заявила она.

Спартц обращает внимание Байдена на то, что "все выезды ключевых украинских чиновников теперь должны быть одобрены, и господин Ермак часто отказывал им в этом, и он мог отказать во въезде без надлежащей правовой процедуры", что она называет "печальным сходством с Советским Союзом".

Напомним, что ранее Спартц написала открытое письмо президенту Джо Байдену с просьбой проинформировать Конгресс о результатах американских проверок главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого она подозревает в работе на Россию.