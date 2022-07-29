Президент Владимир Зеленский заявил, что экспорт зерна из украинских портов должен начаться сегодня-завтра.

"Как только турецкая сторона и ООН дадут сигнал, что готовы принимать грузы, все начнется. Думаю, сегодня-завтра все начнется", - заявил Зеленский в Одессе.

Напомним, что сегодня Зеленский прибыл в Одессу на встречу с послами G7.

Как сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, цель визита – проконтролировать старт "зернового коридора". По данным ООН, первый корабль с украинским зерном сегодня может отправиться в Сомали.

Накануне в Черное море уже вошли турецкие фрегаты для обеспечения вывоза украинского зерна.

Также в Стамбуле заработал совместный координационный центр Украины, РФ, Турции и ООН по зерну.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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