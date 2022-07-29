В рамках "зерновой сделки" из порта Черноморск выйдут друг за другом сразу три сухогруза с зерном. Выход может произойти завтра, сейчас прорабатывается вопрос прохода судов по безопасному коридору конвоем.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в Турции.

Из украинских портов вскоре выйдут следующие суда:

Polarnet под флагом Турции;

I Maria под флагом Белиза;

Star Helena под флагом Маршалловых островов.

Маршрут их следования не сообщается.

Отметим, что ранее главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко публиковал некие карты морского коридора для вывоза украинского зерна.

Сегодня днем Зеленский в Одессе заявил, что экспорт зерна из украинских портов может начаться сегодня-завтра.

Вместе с Зеленским в Одессу прибыли послы G7, чтобы проконтролировать старт "зернового коридора". В ООН сообщали, что первый корабль с украинским зерном должен отправиться в Сомали.

Накануне в Черное море уже вошли турецкие фрегаты для обеспечения вывоза украинского зерна.

Также в Стамбуле заработал совместный координационный центр Украины, РФ, Турции и ООН по зерну.