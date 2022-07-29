Российский МИД представил пресс-релиз о разговоре главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который состоялся 29 июля по инициативе американской стороны.

Отчет появился в Фейсбуке МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в Украине. Лавров изложил российские принципиальные подходы к войне и подчеркнул, что цели и задачи "спецоперации" будут полностью выполнены. Он добавил, что поставки оружия Украине "затягивают конфликт и умножают жертвы". И заверил, что Вооруженные силы России "строго соблюдают нормы международного права, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни".

Также собеседники обсудили ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Блинкену сообщили о деталях зернового соглашения, подписанного 22 июля в Стамбуле. Лавров особо отметил, что ситуация с вывозом зерна "осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются". Лавров также указал на неприемлемость использования Западом этой проблемы в своих геополитических интересах.

"Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", - сказано в посте.

Ранее "Страна" публиковала отзыв Блинкена о разговоре.

Мы также писали, что изначально Блинкен собирался обсудить с Лаворвым судьбу арестованных в России американцев Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков.