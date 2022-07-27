Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что собирается на днях провести телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Блинкен сказал на брифинге.

Как он заявил, поводом для разговора является судьба арестованных в России американцев Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков.

Американские СМИ предполагают, что Уилана и Грайнер могут обменять на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием.

Предыдущий обмен заключенными состоялся между странами 27 апреля: тогда российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида.

Как писала "Страна" в 2016 году, в то время говорили о возможности проведения пакетного обмена украинки Надежды Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, а также выдачи по принципу взаимности находящихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.