Госдепартамент официально запросил разговор госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге 28 июля.

По его словам, Москва подтвердила получение запроса.

Прайс добавил, что разговор госсекретаря Блинкена с российским министром не станет переговорами по поводу Украины. Также, по его словам, эта беседа не будет знаком нормализации российско-американского взаимодействия.

На слова Прайса отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи", - сообщила Захарова.

Ранее "Страна" приводила заявление самого Блинкена о том, что он собирается на днях провести телефонный разговор с Лаворвым. Как он заявил, поводом для разговора является судьба арестованных в России американцев Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков.

Вскоре после этого пресса США написала, что Джо Байден лично одобрил этот обмен.