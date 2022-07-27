Президент США Джо Байден лично одобрил обмен российского бизнесмена Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме, на граждан США Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники.

При этом издание добавляет, что Министерство юстиции США в целом выступает против обмена заключенными.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что собирается на днях провести телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как он заявил, поводом для разговора является судьба арестованных в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Предыдущий обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном состоялся 27 апреля: тогда российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида.