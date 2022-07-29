Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, диалог был "откровенным и прямолинейным".

Стороны обсудили в том числе обмен заключёнными гражданами США и России. Американский госсекретарь также рассказал, что предупредил российского министра о намерении США ввести дополнительные санкции в случае "вхождения районов Украины в состав Российской Федерации".

Ранее "Страна" приводила заявление Блинкена о том, что он собирается на днях провести телефонный разговор с Лаворвым. Как он заявил, поводом для разговора является судьба арестованных в России американцев Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков.

Вскоре после этого пресса США написала, что Джо Байден лично одобрил этот обмен.

Затем стало известно, что Госдепартамент официально запросил разговор Блинкена с министром иностранных дел РФ.