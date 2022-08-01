Министр аграрной политики Николай Сольский прокомментировал "Стране" отправку из Одесского порта первого судна с украинским продовольствием.

"Супер. Главное начать. Думаю, порты могут выйти на 3,5 млн. тонн зерна в месяц. В денежном эквиваленте - это больше миллиарда долларов в месяц в зависимости от культуры, если ориентироваться на сегодняшние цены. Также эта цифра зависит от множества факторов, поэтому пока трудно что-либо прогнозировать", - сообщил Сольский.

Кроме этого, по словам министра, на сегодняшний день собрали приблизительно 13 миллионов тонн зерновых. "Более-менее все идёт так, как мы ожидали этой весной. На сегодняшний день собрали больше 11 миллионов тонн ячменя и пшеницы. Также собрали приблизительно полтора миллиона тонн рапса", - заявил Сольський.

Напомним, в Стамбуле ожидают, что первое экспортированное украинское зерно прибудет в Турцию 3 августа.

Вместе с тем, напомним, что дата отправки первого судна с украинским зерном несколько раз переносилась. Сначала было заявлено - 29 июля. Позже сообщалось, что первые три суда должны выйти друг за другом из порта Черноморска 30 июля. Однако только сегодня, о чем ранее и заявили в Турции, судно отправилось из Одессы.