Движение по проливу Босфор в Турции полностью перекрыто из-за поломки огромного судна. К нему уже направили буксиры.

Об этом сообщила канцелярия губернатора Стамбула, передает Нurriyet.

134-метровое грузовое судно "Спарта", следовавшее из Египта в Болгарию, потерпело крах у моста Явуз Султан Селим.

Отметим, что как раз завтра из портов Черноморска должны выйти первые три суда с украинским зерном, чтобы отправиться через Стамбул до своих мировых покупателей.

В ООН сообщали, что первый корабль с украинским зерном должен отправиться в Сомали.

Согласно договоренности, суда, покидающие порты Одесской области, будут выходить в Черное море по маршруту, определенному украинской стороной. После входа в турецкие воды их продолжат отслеживать. По прибытии в Стамбул судна будут досматривать.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.