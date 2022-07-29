Турция не рассматривает совместное производство с Россией беспилотников Bayraktar TB2 или других БПЛА.

Об этом заявил президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Hurriyet Ankara.

"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", – сказал он.

Между тем, Демир отметил, что такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Он добавил – "работаем над технической стороной вопроса".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия хочет сотрудничать в производстве Bayraktar.

Генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​говорил, что его компания не поставляла и никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию, поскольку поддерживает суверенитет Украины и ее борьбу за независимость.

А министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что производитель "Байрактаров" в ближайшее время сосредоточится на потребностях ВСУ. Также Резников сообщил, что компания Baykar Makinа уже второй раз бесплатно передает ВСУ "Байрактары".

Также Резников подтвердил постройку в Украине завода по производству "Байрактаров".