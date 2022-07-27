Власти США не видели признаков того, что РФ закупила у Ирана военные беспилотники, а также свидетельств доставки этих аппаратов России.

С таким заявлением выступил 26 июля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели каких-либо свидетельств доставки или покупки иранских беспилотников Министерством обороны России", - сказал он.

Также Кирби заявил, что у США ранее имелись данные, указывающие на заинтересованность российской стороны в приобретении у Ирана этих аппаратов.

По его версии, западные санкции "наносят ущерб оборонному комплексу" РФ. Как отметил Кирби, у Москвы в связи с этим "есть трудности с развертыванием новейших средств".

Несколько дней назад пресса США писала, что в Вашингтоне считают, что Иран может передать России несколько сотен беспилотников, которые армия РФ намерена использовать в войне в Украине. Сообщалось, что Иран готовится предоставить до 300 беспилотных аппаратов.

Однако затем в Белом доме заявили, что не видят признаков продажи иранских беспилотников России для использования в Украине.