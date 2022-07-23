Администрация американского президента Джо Байдена пока воздерживается от передачи Украине ударных беспилотников большой дальности MQ-1C Grey Eagle, которые Украина запросила два месяца назад.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Белый дом опасается, что этот самолет может оказаться в руках России, "если украинские силы будут разбиты". При этом производитель дронов - компания General Atomics - заявила, что в случае одобрения, обучит украинцев пилотировать "Серым Орлом" за пять недель по ускоренной программе.

Судя по публикации Wall Street Journal, военно-аналитические структуры вроде "Института изучения войны" выступают за предоставление Украине таких беспилотников и критикуют осторожную позицию Байдена. Причина беспокойства - истощение беспилотного парка Украины и наращивание таких возможностей у российской армии, пишет издание.

Отметим, что вчера Белый дом согласовал передачу Киеву более 500 дронов Phoenix Ghost - это беспилотники-камикадзе. Детальнее в том, как идет "война дронов", мы разбирались здесь.

Вместе с тем, мы писали, что в США впервые допускали передачу Украине истребителей.