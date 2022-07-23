Американские официальные лица впервые допустили передачу Украине истребителей. Правда, это произойдет не скоро.

Об этом сообщает у себя в Твиттере корреспондент "Политико" в Пентагоне Лара Селигман со ссылкой на координатора Совета по национальной безопасности США Джона Кирби.

"Кирби сказал, что Министерство обороны проводит "некоторые предварительные исследования" по возможной передаче истребителей Украине. Но это не случится скоро из-за сложности их эксплуатации и поддержки", - пишет Селигман.

Ранее несколько сенаторов призвали предоставить Украине современные истребители.

Между тем США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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