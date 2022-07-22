В США выявили первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом. Его обнаружили у жителя округа Рокленд штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает американская пресса.

По оценкам местных чиновников, заражение могло произойти от человека, получившего ранее оральную полиомиелитную вакцину за пределами страны, которая содержит живые ослабленные вирусы, но уже не используется в США.

Между тем Washington Post, ссылаясь на данные государственных органов здравоохранения, пишет, что заболевание нашли у 20-летнего мужчины, который ранее не получал вакцину от него. Сейчас идет расследование, но уже известно, что заболевший в этом году посетил Польшу и Венгрию и был госпитализирован в июне. Сначала ему поставили диагноз вялый миелит, однако последующие тесты выявили полиомиелит.

Газета New York Times приводит информацию Центра по контролю и профилактике заболеваний о том, что с 1979 года не было ни одного случая заболевания в США. Хотя предыдущий случай полиомиелита был зафиксирован в 2013 году, но его нашли у человека, который заразился за пределами США.

Власти США призвали врачей с повышенным вниманием следить за возможными новыми случаями заражения, а население – вакцинироваться или получить бустер.

Дикий полиовирус по-прежнему широко распространен в двух странах: Пакистане и Афганистане. Случаи полиомиелита в США сократились в 1950-1960-х годах после разработки вакцины.

Осенью "Страна" сообщала, что в Ровенской области нашли полиомиелит у семерых детей из семьи антипрививочников.

Мы также приводили схему прививок от этого заболевания.