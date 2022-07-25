В воскресенье, 24 июля, по российским Telegram-каналам и по украинским СМИ прошёл слух, что Иран уже поставил России свои боевые беспилотники.

Основу партии якобы составляют ударные дроны "Shahed 129" ("Шахид 129"). По своим характеристикам это довольно мощная машина. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг, дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.

Но пока информация о поставках официально не подтверждена.

Ранее мы писали, что Иран и Россия отрицали, что ведут переговоры о беспилотниках, хотя американцы полагают, что это не так.

Напомним, после визита президента РФ Владимира Путина в Иране объявили о готовности поставлять военную технику в дружественные страны.

Также "Страна" сообщала, что в США продолжают настаивать, что Россия ведет переговоры с Ираном о закупках его беспилотников для войны в Украине.

Известно, что российская делегация в июне и в июле посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить беспилотники "Шахид-191" и "Шахид-129". По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Иран собирается поставить России сотни дронов, как разведывательных, так и тех, что могут нести боеприпасы.