В США профсоюз, представляющий около 2 500 сотрудников трех оборонных заводов Boeing Co в Сент-Луисе, заявил в воскресенье, 24 июля, что рабочие отклонили предложение компании по оборонному контракту и начнут забастовку на объектах, начиная с 1 августа.

Об єтом пишет Reuters.

На заводах в Миссури и Иллинойсе, которые затронет забастовка, производятся учебно-тренировочные истребители F-15, F-18, Т-7А, а также беспилотные заправщики MQ-25.

"Рабочие требуют повышения пенсионных отчислений и изменения ряда положений в трудовых договорах, касающихся социального обеспечения персонала", - сообщает Reuters.



В Boeing уже заявили, что разочарованы отказом профсоюза от высококонкурентного предложения и анонсировали введение чрезвычайного плана действий для обеспечения непрерывности производства.

Напомним, европейские авиакомпании отменили тысячи рейсов до конца лета после забастовок.

Также мы писали о том, что в Норвегии работники нефтегазовой отрасли объявили забастовку.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье высокие цены на топливо стали причиной забастовки перевозчиков.