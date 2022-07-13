Европейские авиакомпании отменили тысячи рейсов на оставшиеся полтора месяца лета, сообщает Reuters.

Сайт отслеживания полетов FlightAware показал, что сегодня было отменено 190 рейсов SAS, или 61% от запланированного.

Причина – забастовки работников авиационной отрасли, требующих поднять зарплаты.

Так, немецкий профсоюз, представляющий наземный персонал Lufthansa, требует повысить зарплаты не менее чем на 350 евро в месяц, чтобы смягчить последствия стремительного роста инфляции.

Ранее "Страна" писала, что украинские железнодорожники готовятся к итальянской забастовке или как ее еще называют "работе по правилам".

Также мы сообщали, что работники нефтяных и газовых производств Норвегии объявили о забастовке для повышения зарплаты.