Европейские авиакомпании отменили тысячи рейсов до конца лета после забастовок
Европейские авиакомпании отменили тысячи рейсов на оставшиеся полтора месяца лета, сообщает Reuters.
Сайт отслеживания полетов FlightAware показал, что сегодня было отменено 190 рейсов SAS, или 61% от запланированного.
Причина – забастовки работников авиационной отрасли, требующих поднять зарплаты.
Так, немецкий профсоюз, представляющий наземный персонал Lufthansa, требует повысить зарплаты не менее чем на 350 евро в месяц, чтобы смягчить последствия стремительного роста инфляции.
Ранее "Страна" писала, что украинские железнодорожники готовятся к итальянской забастовке или как ее еще называют "работе по правилам".
Также мы сообщали, что работники нефтяных и газовых производств Норвегии объявили о забастовке для повышения зарплаты.