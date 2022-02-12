Харьковские таксисты планируют устроить забастовку в День влюбленных (14 февраля) и потребовать повышения расценок на перевозки.

Об этом сообщается на сайте страйк-комитета таксистов Харькова.

Таксисты собираются выступить против демпинга цен на тарифы ведущих агрегаторов между собой для привлечения максимального количества пассажиров и потребовать повышения расценок на пассажирские перевозки в соответствии с реалиями времени.

"Наше требование: поднять стоимость тарифов до уровня, соответствующего ценам нашего времени. Водители готовы и хотят предоставлять качественно услуги перевозок в такси за достойную оплату своего труда!" - говорится в сообщении организаторов забастовки.

Организаторы страйк-комитета таксистов поясняют, что цены растут на все товары и услуги, кроме услуг такси.

Так, в период с 2018 года по 2022 год цены на ГСМ выросли практически в два раза, а стоимость газа для автомобилей увеличилась с 11 грн/л до 19 грн/л. Моторное масло также подорожало вдвое.

Кроме того, выросли цены на запасные части, услуги по обслуживанию авто, продукты питания, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте.

При этом, в отличии от вышеперечисленных услуг, стоимость проезда в такси осталась практически на прежнем уровне.

Организаторы забастовки призвали харьковских таксистов не оказывать услуги ни одному ведущему агрегатору. Акция назначена на 14 февраля - День влюбленных.

"Все водители, которые захотят заработать и будут пойманы на фейках во время забастовки, будут внесены в список с именем, номером и маркой автомобиля, и выложены во все группы таксистов нашего города. Чтобы каждый знал своего героя в лицо! И за каждым будет закреплено число сколько раз его поймали!" - пригрозили тем, кто не захочет принимать участие в забастовке, в оргкомитете страйка.

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