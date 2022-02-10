В Канаде продолжается масштабный антиправительственный бунт, который распространяется уже и на другие западные страны.

Протест, начавшийся с недовольства карантинными мерами с участием дальнобойщиков, перерос в мощное движение с политическими лозунгами и требованиями досрочных выборов. Столица Оттава заблокирована, в городе ввели чрезвычайное положение, парализована канадско-американская граница. Противостояние между демонстрантами и властями нарастает.

Протесты в Канаде могут раскрутить масштабный экономический кризис. Блокировка дорог вынудила крупные заводы по сборке автомобилей сократить производство и отправить сотрудников по домам. Причина - паралич моста Амбассадор, соединяющего канадский город Уинсор с американским Детройтом, через который походит треть двусторонней торговли между США и Канадой (около $600 млрд в год).

По данным New York Times, ситуация с мостом сильно ударила по автопроизводителям, которые и так пострадали от глобальной нехватки полупроводников, необходимых для питания автомобилей. Это ещё больше затрудняет глобальные цепочки поставок.

Разбирались, чего ждать от нарастающего канадского майдана и как он повлияет на ситуацию в мире.

"Сотни канадцев вышли с канистрами"

Канадский бунт полыхает уже почти две недели. Демонстрации с требованием отменить федеральные требования о вакцинации для водителей грузовиков, прибывающих из-за границы, начались 28 января в Оттаве и на пограничных переходах между Канадой и США (канадцы отправляют 75% своего экспорта товаров в Штаты, на сотни миллионов долларов в день).

К водителям грузовиков присоединяются фермеры на тракторах и даже "конница" в виде ковбоев на лошадях. Произошёл и первый случай насилия - "антирасистский активист" на машине въехал в толпу митингующих в Виннипеге, ранив четверых.

Полиция конфисковала тысячи литров топлива и убрала ближайшую автоцистерну с нефтью, оставив водителей в мороз без тепла.

Тех, кто будет подкармливать дальнобойщиков и приносить им бензин, грозят арестовать. При этом фирмы по эвакуации автомобилей отказываются повиноваться властям, которые требуют от них силой переместить грузовики из центра Оттавы.

"Когда полиция пообещала арестовывать тех, кто помогает протестующим в Оттаве, на следующий день сотни людей вышли в центр города с канистрами - всех не арестуешь", - рассказал нам живущий в Канаде экс-киевлянин Даниил Еремин.

Водители начали брать на протесты детей. По словам замначальника полиции Оттавы Стива Белла, в четверти из 418 грузовиков протеста в центре города находятся несовершеннолетние.

"Появление детей в Оттаве, в грузовиках с родителями, означает, что они намерены идти до конца", - сказал "Стране" канадский журналист Брэд Вэлди.

Власти продолжают обороняться. Премьер Джастин Трюдо, под которым зашаталось кресло, 8 февраля вернулся из "бункера", как шутят канадцы (сразу после начала протестов он бежал в "секретное место"). На заседании парламента премьер снова осудил демонстрантов.

Более того, правительство Трюдо заблокировало миллионные пожертвования, собранные протестующим через специально созданный фонд, и попыталось перекрыть доступ к солярке "мятежникам" в правительственном районе Оттавы, что лишь усилило протесты.

Оппозиционная Консервативная партия устроила в парламенте разнос правительству.

"Нам жить с COVID теперь навсегда, и это означает прекращение любых мандатов, и я полагаю, что есть некоторые либералы, которые верят в то же самое. Так будет ли премьер-министр все таки следовать науке и отменит блокировки и позволить Канаде снова стать истинно сильной и свободной?" - сказал лидер консерваторов Кэндис Берген, требуя прекратить ковид-ограничения.

Трюдо в ответ обвинил оппонентов в "потаканию терроризму".

"Консерваторам нужно быть более ответственными лидерами, и меньше играть в политику. Они должны остановить террор против жителей Оттавы, которые не заслуживают преследований в своих районах", - сказал премьер.

При этом в самой Либеральной партии Трюдо происходит раскол - один из членов парламента выступил с резкой критикой властей, а главы пяти провинций выступили с программами отмены карантинных ограничений, включая вакцинные паспорта, QR-коды и даже ношение масок в помещениях.

Белый дом, который поддерживает Трюдо, также прокомментировал происходящее в Канаде - в нейтральном ключе.

"Протесты не связаны с вакцинными паспортами. Здесь вопросы, связанные с карантином пересекающих границу. Мы, конечно, поддерживаем, как вы знаете, право на свободу слова и протест. Но и в то же время не хотим транспортных проблем из-за протестов", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Дальнобойщики всех стран, объединяйтесь!"

Тем временем весь западный мир накрывает волна забастовок дальнобойщиков, которая грозит ударить по и так ослабленным транспортным кризисом и инфляцией экономикам.

Похожие акции гражданского неповиновения, во главе с так называемыми "караванами свободы" водителей фур, проходят сейчас по всему миру. Дальнобойщики Германии, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран требуют от властей отменить ковидные паспорта и прочие антиковидные ограничения. Десятки тысяч американских дальнобойщиков планируют выехать в Вашингтон и устроить майдан возле Капитолия.

В Австралии возле австралийского парламента, например, собрались протестовать против вакцинных паспортов и других антиковидных ограничений как минимум тысяча человек. Дальнобойщики в Новой Зеландии двигаются на столицу Веллингтон. Десятки фур и тракторов собрались на протесты против антиковидных ограничений в Голландии. 13 февраля планируется прибытие "каравана свободы" тысяч автомобилей, грузовиков, тракторов и велосипедистов в австрийскую Вену. Его участники требуют отмены ограничений и отставки правительства (в Австрии ввели обязательную вакцинацию, иначе - штраф в 600 евро).

Дальнобойщики в Великобритании решили не собираться в одном месте, а протестовать в разных частях королевства, включая Северную Ирландии. Планируется также марш-бросок на Брюссель.

"Рождается крупное глобальное движение, которое ставит целью покончить с вакцинными паспортами. Дальнобойщики всех стран объединяются. Канада вдохновила весь мир на протесты", - объясняет цели движения телекомпании Fox News Digital один из его организаторов Брайан Брейс.

Брейс жалуется на цензуру - Facebook закрыл страницу дальнобойщиков под названием "Марш на Вашингтон 2022". Руководство Meta подтвердило, что страница была закрыта за многократные нарушения политики компании в отношении движения QAnon, призывающего к насилию и беспорядкам. Брейс, естественно, отвергает обвинения в призывах к насилию.

"Огромные массы людей выступают против насилия бюрократических тиранов, которые два года нарушают законы, призванные защищать права граждан. Люди теряют работу и свои гражданские свободы. Сейчас они хотят, чтобы их протесты были услышаны. Причем, делают это мирно и спокойно. Они говорят: с нас довольно!", - говорит канадский адвокат Джей Кэмерон, представляющий интересы Канадского каравана свободы в суде.

Последствия "фуромайдана" могут быть ощутимыми как для Канады, так и для всего мира.

"В разгар украинского кризиса и энергетических неурядиц Евросоюз может оказаться парализован из-за выступлений дальнобойщиков. Канадские протесты изначально были именно классической забастовкой. Но в условиях, когда либеральные элиты лишь поливают грязью протестующих, митинги превращаются уже в политический протест - где всё чаще упоминаются требования отставки спрятавшегося в бункере премьера. Это грозит перерасти в затяжной политический кризис с неясными последствиями", - пишет в своем Telegram политолог-американист Малек Дудаков.