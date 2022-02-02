Бывшая служащая Нацгвардии Елена Липовенко анонсировала акцию протеста против неуставных отношений и насилия над солдатами в украинской армии и Национальной гвардии, которая пройдет под зданием Офиса президента завтра, 3 февраля.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Организаторы акции говорят о том, что проблема насилия в армии масштабная, но власти и правоохранители на неё практически не обращают внимания, а случаи смертей из-за неуставных отношений замалчиваются.

Отмечается, что в акции примут участие также люди, чьи близкие погибли в В/Ч 3021, где служил расстрелявший сослуживцев Артемий Рябчук (по распространённой версии он сделал это в ответ на издевательства и травлю).

"Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис Президента, но никто до сих пор не наказан. Родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости и остановить произвол командиров", - говорится в сообщении Липовенко.

"Митинг Справедливости" начнется завтра в 10:00.

Между тем, ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как в украинской армии и Нацгвардии вымогают деньги у солдат.

Со всеми деталями трагедии в Днепре, которая произошла 27 января, можно ознакомиться в нашем материале.