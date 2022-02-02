Медика и таксиста подозревают в организации схемы фейковой вакцинации от COVID-19. Голосеевская окружная прокуратура Киева совместно с оперативными работниками киберполиции Киева разоблачила преступную группу, участники которой организовали схему изготовления и реализации сертификатов с недостоверной информацией о вакцинации от COVID-19 без фактического ее проведения.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, житель столицы, работающий водителем службы такси, выполняя роль посредника, подыскивал клиентов, желавших получить сертификат о вакцинации от COVID-19 без фактической прививки и передавал их данные врачу государственного медучреждения. Врач за денежное вознаграждение осуществлял внесение недостоверных данных о вакцинации в информационную систему «Helsi», которые в дальнейшем отображаются в приложении «ДIЯ». Стоимость поддельного сертификата составила 5500 гривен.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигурантов и рабочих кабинетов врачей государственной клиники изъяты журналы учета граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации, COVID-сертификаты на разных лиц, а также банковские карты, компьютерную технику и мобильные телефоны.

В настоящее время медработника и его сообщника подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 354, ч. 4 ст. 354, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 и ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанных преступлений.

Ранее мы писали, что в Киеве глава детского медцентра, экс-чиновница КГГА и экс-замминистра организовали схему подделок сертификатов.

Также мы рассказали, что делать тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации и хочет сделать прививку от коронавируса.