Украинские железнодорожники готовятся к итальянской забастовке или как ее еще называют "работе по правилам". То есть, люди выходят на свои рабочие места, но приступают к выполнению обязанностей только в том случае, если все соответствует инструкциям.

Если же есть нарушения, к примеру, не соблюдается техника безопасности, или приходится выходить на рейд на локомотиве с поломками, то специалисты не работают - пока не будут устранены все недочеты.

"При уровне нарушений на "Укрзализныце" работа по правилам означает, что никакой работы не будет", — пояснил нам лидер одного из независимых профсоюзов железнодорожников.

И добавил: "Если бы не война, мы сейчас были бы уже под Кабмином, ведь фактически людей бросили на выживание - денег не платят, а объемы работы постоянно растут".

Отметим, акции протеста на УЗ чреваты тем, что могут срываться графики как пассажирских, так и грузовых перевозок, вплоть до полной остановки движения по отдельным участкам. Что в условиях войны может привести к непредсказуемым последствиям.

Разбирались, что происходит на "Укрзализнице", и почему железнодорожники готовят акции протеста.

"Вынуждают на кардинальные решения"

Мы уже писали о непростой ситуации на "Укрзализныце". В войну и ранее убыточное госпредприятие полностью перешло на бюджетное финансирование. С начала войны уже перечислено 10 млрд гривен. Но потребности УЗ намного больше - 7 млрд в месяц.

"Сугубо государственной поддержки уже недостаточно", - констатировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На практике дефицит финансирования вылился в то, что закручивают гайки рядовым работникам предприятия. Глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба рассказывал нам, что руководство "Укрзализныци" начало приостанавливать трудовые договора с людьми еще с начала войны - без работы оставались даже те, кто на тот момент был в оккупации. Дальше - больше. С железнодорожников сняли практически все надбавки к зарплате, стали задерживать выплаты, а с 1 июля в компании официально действует четырехдневка.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей не так давно направил письмо к Кабмину с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Железнодорожники с пониманием относятся к тому, что финансирование идет частями, но такие действия государства могут вынудить работников на кардинальные решения, ведь люди просто не имеют средств существования", - говорится в письме.

О каких именно "кардинальных решениях" идет речь - не уточняется. Но по факту уже тогда профсоюз намекал на то, что в трудовом коллективе неспокойно.

На днях железнодрожники получили ответ на это обращение. В Мининфраструктуры заявили, что инициировали увеличение бюджетной поддержки УЗ "в размере, достаточном для покрытия прогнозного дефицита платежного баланса, в основном, именно для выплаты заработной платы железнодорожникам". Но найдутся ли в бюджете "лишние" деньги для "Укрзализныци" - пока неясно.

В качестве решения финансовых проблем УЗ, в том числе, зарплатного вопроса, Мининфраструктуры еще раньше анонсировало повышение на 70% тарифов на грузовые перевозки с 1 июля этого года. Повышенные ставки уже действуют, но бизнес активно включился в лоббирование их отмены и "поиск компромиссного варианта". То есть, непонятно, как много успеет заработать на грузоперевозках "Укрзализныця", и главное - как она распорядится этими средствами (в планах получить "лишние" 11 млрд, из которых около 7 млрд пойдет на операционную деятельность, 3,3 млрд на топливо, остальное - на оплату счетов).

Также в профсоюзе железнодорожников заявили, что им удалось добиться возврата части доплат железнодорожникам, в частности, за вредные условия труда, компенсации на медосмотры. "Работа по возврату начислений и выплат, предусмотренных Отраслевым соглашением, продолжается. Приоритетным остается возврат выплаты одноразовой материальной помощи при выходе на пенсию и выплаты мобилизованным железнодорожникам", — отметили в Профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей.

"Обычную забастовку нельзя, а итальянскую - можно"

Между тем, железнодорожники считают, что их "кормят сказками" и говорят, что ситуация только ухудшается. "Люди доведены до отчаяния, задержки зарплат растут, условия работы только ухудшаются. Если бы не война, уже были бы под Кабмином (в прошлые годы железнодорожники уже устраивали акции протеста под правительственным зданием - Ред.)", — отметили в профсоюзе.

Как рассказывают наши источники в "Укрзализныце", в трудовом коллективе зреют протестные настроения. "На некоторых подразделениях зарплату уже три месяца не платят. Локомотивные бригады, где зарплаты раньше были по 20-30 тысяч, получили с апреля подачку - по 6-5,5 тысяч гривен. При этом гоняют на перевозках зерна с двойной переработкой. Работа на износ, о рисках я уже не говорю. А кода речь о деньгах заходит - бросают копейки, чтобы с голоду не померли", — рассказывает нам представитель независимого профсоюза железнодорожников.

Впрочем, буквально на днях, после задержки аванса, по многим подразделениям пошли проплаты. Но люди жалуются, что без надбавок и доплат заработок просто мизерный.

"Стыдно должно быть "Укрзализнице", потому как это стратегический объект и заработок государства, а мы радуемся копейкам в 8 тысяч гривен", - пишет на форуме железнодорожников в Фейсбуке Марина Решетник.

При этом многие пишут, что им пока вообще ничего не заплатили. Так, о том, что зарплаты нет, говорят на Одесской железной дороге, отдельных подразделениях по Киеву, Черниговской области. Также люди жалуются, что сейчас проблема пойти в отпуск - попросту не отпускают, а те, кому удалось вырваться, не получили отпускных под предлогом того, что нет денег. Якобы, выплатят позже. "По Львовской ж/д нет ни зарплаты, ни отпускных", - сетует Оксана Коцан. "Львовская - есть", - отвечает Любовь Хабак.

При этом по условиям труда особых улучшений ждать не приходится. Грузовое направление сейчас работает на повышенных оборотах. "Продают экспортерам зерна втридорога вагоны, обещают оборот на 10 дней. При этом локомотивы рассыпаются, людей мало, работают на износ. Раньше за сверхурочные хоть доплаты были, сейчас - ноль ", - говорят в профсоюзах.

Также профсоюзники отмечают: акции протеста в войну они по законодательству проводить не могут.

"Но на итальянскую забастовку это не распространяется. Мы не обязаны выходить на рейсы на локомотивах, которые рискуют загореться на ходу. Вот пусть обеспечат все по инструкции, тогда и будем работать", — рассказывают нам представители УЗ.

Точных дат "итальянской забастовки" пока не называют. Говорят, акции сейчас в процессе подготовки.

Отметим, что "Укрзализныця" сейчас является основным каналом пассажирских и грузовых перевозок. Поэтому акции протеста могут спровоцировать не просто сбой в графике движения, но и настоящий коллапс на транспортном рынке. Поэтому не исключено, что угроза забастовок на УЗ станет аргументом для властей и заставит их улучшить финансирование предприятия.