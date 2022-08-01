Первое судно с украинским зерном утром в понедельник, 1 августа, покинуло порт Одессы. Корабль Razoni загружен украинской кукурузой. Судно идет в Ливан под флагом Сьерра-Леоне.

Об этом в Facebook сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Корабль Razoni направляется в порт Триполи в Ливане по коридору, безопасность которого обеспечивают Турция и ООН. На борту судна 26 тысяч тонн кукурузы.

По данным сервиса Marinetraffic, судно около 09:40 покидало порт Одессы.

Отметим, что сегодня в Черноморской акватории выведены крупные силы российского флота.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.