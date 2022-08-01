В Турции сообщают, что первое судно с зерном выйдет из Украины сегодня, 1 августа, в 08:30. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

"Первое судно отправится из Одесского порта в 08:30", — говорится в заявлении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Черном море сегодня очень много судов и авиации противника.

Напомним, в среду, 3 августа, первое экспортированное украинское зерно должно прибыть в Турцию.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.