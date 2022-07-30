Прокуратура Ливана задержала сирийское судно "Лаодикея", которое перевозило украинскую пшеницу.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что на судно наложен 72-часовой арест в порту Триполи. Расследование передано спецслужбам. Разрешение на задержание получило посольство Украины в Ливане по запросу из Киева. В случае конфискации груза Украина будет готова вести переговоры относительно условий его передачи Ливану.

Ранее посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна, которое, по утверждениям Киева, было загружено ячменем, вывезенным с оккупированных украинских территорий.

Посольство России в Ливане заявило, что о судне ничего не знает, а украинские обвинения в краже зерна называет "ложными и безосновательными".



Ранее мы писали, что посол Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил принять меры для выяснения обстоятельств пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна, которое, по утверждениям Киева, было загружено ячменем, вывезенным с оккупированных украинских территорий. 29 июля, МИД Ливана сообщило, что проведет проверку груза на прибывшем сирийском судне.

Также "Страна" сообщала, что в Сети появились карты с изображением зернового коридора, по которому будут вывозить Черным морем украинский урожай.