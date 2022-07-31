У Эрдогана заявили, что первый корабль с зерном может покинуть одесский порт завтра
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что с высокой долей вероятности первый корабль с зерном покинет Украину уже завтра, 1 августа.
Такой прогноз он дал газете Star.
Калын сказал, что власти Турции находятся "в постоянном контакте" с украинской и российской сторонами. По словам представителя президента Турции, корабли готовы выйти из порта Одессы завтра утром.
Он заявил также, что диалог нужно поддерживать не только в части зернового соглашения, но и в других областях.
"Если соглашение о поставке зерна будет успешным, не исключено, что начнутся мирные переговоры", - заключил Калын.
Напомним, после подписания соглашения по вывозу украинского зерна, под которым поставили подписи представители Украины, Турции, России и ООН, Украина планирует ежемесячно вывозить из трех морских портов Одесской области 3 млн тонн зерна. Речь идет о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Вместе с тем, ранее в Турции заявили, что первое экспортированное украинское зерно прибудет в Турцию 3 августа.
Мы также публиковали карты морского коридора для вывоза украинского зерна.