Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что с высокой долей вероятности первый корабль с зерном покинет Украину уже завтра, 1 августа.

Такой прогноз он дал газете Star.

Калын сказал, что власти Турции находятся "в постоянном контакте" с украинской и российской сторонами. По словам представителя президента Турции, корабли готовы выйти из порта Одессы завтра утром.

Он заявил также, что диалог нужно поддерживать не только в части зернового соглашения, но и в других областях.

"Если соглашение о поставке зерна будет успешным, не исключено, что начнутся мирные переговоры", - заключил Калын.

Напомним, после подписания соглашения по вывозу украинского зерна, под которым поставили подписи представители Украины, Турции, России и ООН, Украина планирует ежемесячно вывозить из трех морских портов Одесской области 3 млн тонн зерна. Речь идет о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вместе с тем, ранее в Турции заявили, что первое экспортированное украинское зерно прибудет в Турцию 3 августа.

Мы также публиковали карты морского коридора для вывоза украинского зерна.