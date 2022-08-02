Куда звонить и что делать желающим уехать. Опубликован алгоритм эвакуации из Донецкой области
Хотя эвакуация из Донецкой области объявлена обязательной, заставлять эвакуироваться никого не будут.
Такое заявление сделала вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук, говорится на странице министерства в Facebook.
Там же опубликован "алгоритм действий" для тех, кто хочет выехать:
- Обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами.
- На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.
- Отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами.
- Во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ.
- По прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.
Горячая линия Минреинтеграции: 15-48
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готовится обязательная эвакуация из Донецкой области.
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