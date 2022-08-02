Жителей Донецкой области не будут принуждать к эвакуации. Фото: Facebook

Хотя эвакуация из Донецкой области объявлена обязательной, заставлять эвакуироваться никого не будут.

Такое заявление сделала вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук, говорится на странице министерства в Facebook.

Там же опубликован "алгоритм действий" для тех, кто хочет выехать:

  1. Обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами.
  2. На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.
  3. Отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами.
  4. Во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ.
  5. По прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области

Горячая линия Минреинтеграции: 15-48

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готовится обязательная эвакуация из Донецкой области.

Ранее мы писали, что полиция будет эвакуировать с Донбасса детей даже при согласии одного родителя.

Также "Страна" публиковала график эвакуационных поездов "Укрзализныци" для жителей Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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