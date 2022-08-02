Хотя эвакуация из Донецкой области объявлена обязательной, заставлять эвакуироваться никого не будут.

Такое заявление сделала вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук, говорится на странице министерства в Facebook.

Там же опубликован "алгоритм действий" для тех, кто хочет выехать:

Обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами. На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации. Отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами. Во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ. По прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Горячая линия Минреинтеграции: 15-48

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готовится обязательная эвакуация из Донецкой области.

Ранее мы писали, что полиция будет эвакуировать с Донбасса детей даже при согласии одного родителя.

Также "Страна" публиковала график эвакуационных поездов "Укрзализныци" для жителей Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.