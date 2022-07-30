Выезжайте, мы поможем. Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готовится обязательная эвакуация из Донецкой области.
Об этом он рассказал в вечернем видеообращении в субботу, 30 июля.
"На Донбассе в зонах жесточайших боев сотни тысяч людей, десятки тысяч детей. Многие отказываются уехать. Но это действительно нужно сделать", - пояснил президент.
По его словам, правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области уже есть.
"Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Выезжайте, мы поможем", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали, что полиция будет эвакуировать с Донбасса детей даже при согласии одного родителя.
Также "Страна" публиковала график эвакуационных поездов "Укрзализныци" для жителей Донецкой области.
Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.
К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.