С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска чаще всего били ракетами по Изюму Харьковской области. Враг нанес по городу 476 ракетных ударов, уничтожив его до основания.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.



"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев", - сказал Данилов.

Напомним, в начале апреля Изюм был оккупирован российскими войсками. Бои за Изюмский район продолжаются по сей день. В городе есть проблемы со светом и связью, а курс рубля к гривне 1 к 1.

При этом российская армия продолжает наносить массированные удары по другим городам. Так, в ночь на 21 июля войска РФ выпустили по Николаеву 7 ракет, повредив инфраструктуру, АЗС и газопровод.

Той же ночью россияне ударили по Никопольскому району Днепропетровщины, выпустив более 20 ракетных снарядов из "Градов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.