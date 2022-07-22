Разведка Британии сообщает, что Россия стала чаще использовать ЗРК для атак по наземным целям в Украине из-за острой нехватки специализированных ракет для наземных атак.

Об этом сообщается в новой сводке, опубликованной в Twitter Минобороны Британии.

В качестве примера приводится вчерашний удар по Николаеву, когда россияне выпустили по городу семь ракет С-300.

По данным разведки, "Россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, вблизи Украины с самого начала вторжения".

"Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам на открытых территориях и в неукрепленных зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции", - пишет разведка.

Также в разведке Британии считают, что существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, "потому что ракеты не оптимизированы для этой цели, а их экипажи будут мало подготовлены для таких миссий".

Что касается ситуации на Донбассе, в Минобороны Британии сообщают, что украинские силы продолжают отражать попытки России штурмовать Углегорскую электростанцию. Российская артиллерия по-прежнему сосредоточена в районах вокруг городов Краматорск и Северск.

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