Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый эвакуационный поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Также она опубликовала соответствующие фото в своем Телеграм-канале.

Верещук рассказала, что поездом прибыли женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, добавила она.

Напомним, ранее власти Украины объявили обязательную эвакуацию для жителей Донецкой области. Причина, которую озвучила Верещук - угроза замерзнуть зимой. В Донецкой области разрушены газопроводы, из-за чего отапливать города и села не будет возможности.

Мы также писали, что полиция будет эвакуировать с Донбасса детей даже при согласии одного родителя.

Кроме того, мы сообщали, куда звонить и что делать желающим уехать из Донецкой области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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