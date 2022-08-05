Ночью и утром под обстрел попал Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг. Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков.

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

По предварительной информации Военной комендатуры, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром - ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

Видео публикуют местные СМИ со ссылкой на офицеров комендатуры.

Напомним, Николаев каждый день подвергается обстрелам. Вчера россияне ударили по двум районам Николаева.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.