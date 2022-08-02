СБУ сообщает о ликвидации сразу нескольких каналов нелегального вывоза призывников за границу - в Киеве, Николаеве и Львове. Расценки у дельцов варьировались от 4 до 15 тысяч долларов за одного "клиента".

В Николаеве схему организовал местный житель. За 6 тысяч долларов он отправлял призывников за границу с "группой сопровождения".

В Киеве бывший помощник депутата от "Оппоблока" за 15,2 тысячи долларов помогал в изготовлении документов, помогавших избежать призыва.

Во Львове местный житель собирался делать документы о непригодности к службе за $4 тысячи, но так и не успел изготовить ни одной справки, сообщили в СБУ.

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Тем временем Владимира Зеленского в очередной раз просят разрешить мужчинам выезжать за границу. Петиция набрала необходимые голоса.

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