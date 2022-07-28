Очередная петиция с призывом снять ограничения на выезд для мужчин 18-60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.

Авторы петиции указывают, что воевать должны боеспособные граждане, а другие будут полезны работая за границей. При этом авторы подсчитали, что в Украине уже 625 тысяч человек вступили в различные военные формирования, и являются подготовленными и устойчивыми бойцами.

Отметим, что ранее подобные петиции уже набирали 25 тысяч голосов, но Владимир Зеленский заявлял, что запрет сниматься не будет.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.