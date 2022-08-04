Ранним утром в четверг, 4 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы - под российские обстрелы попали два района города.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По предварительной информации, в одном из районов повреждены жилые дома, в другом - вспыхнул пожар.

Сейчас в городе все еще объявлена воздушная тревога. Мэр призывает всех оставаться дома.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.