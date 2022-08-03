Николаев в ночь на 3 августа обстреляли дважды - в 21:00 и в 05:00. Из-за обстрелов поврежден причал, промышленное предприятие, жилые дома, гаражный кооператив, супермаркет и аптека, после обстрела начался пожар и были слышны мощные взрывы. Известно о попадании в конно-спортивную школу.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также, по его словам, к вечеру 2 августа над николаевской областью были обнаружены и уничтожены четыре вражеских крылатых ракет типа Х (Х-101, Х-555). Вечером 2 августа в результате обстрела Николаева в одном из районов города произошел пожар.

Предварительно известно, что враг обстрелял автогаражный кооператив реактивными системами залпового огня "Смерч". Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.



Около 05:00 3 августа Николаев снова подвергся обстрелам. В результате в одном из районов города возник пожар, в другом - разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно. На месте работают спасательные службы. Также известно о попадании на территорию конно-спортивной школы. Подробная информация уточняется.

Виталий Ким также рассказал, что во время обстрела супермаркета едва не случилось попадание в жилой дом.

Он также предупредил, что с помощью ботов разгоняются нарративы о том, что "Николаев - второй Мариуполь", а власть не работает.

Что касается области, по словам Кима, в Николаевском районе 2 августа в результате обстрелов горели поле и лесополоса между населенными пунктами с. Шевченково и с. Николаевское. Пострадавших нет.

Днем, 2 августа, с 14:40 до 15:00 произошли обстрелы окрестностей с. Новониколаевки Первомайской общины. Пострадавших и разрушений нет. Вечером 2 августа россияне обстреляли поселки Радостный Сад Радсадовской общины, преимущественно речная аквазона. Пострадавших нет.

"Утром, 3 августа, в 07:00 в результате вражеских обстрелов с. Галициново Галицыновской общины ранен один человек. Также утром, 3 августа, в 05:35 в результате попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар сухой травы на территории предприятия", — сообщил Ким.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как писала "Страна", в Николаевской области не планируют обязательную эвакуацию, несмотря на рост обстрелов.

Сегодня россияне также обстреляли два района Харькова, пострадал объект инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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